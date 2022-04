Covid-19 : les 60 ans et plus peuvent recevoir une quatrième dose de vaccin

Jeudi 7 avril, le gouvernement a donné le feu vert pour la nouvelle dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 pour les personnes de 60 ans et plus.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi 7 avril l'ouverture du second rappel du vaccin contre le Covid-19 aux plus de 60 ans. Jusqu'ici, seuls les plus de 80 ans pouvaient recevoir cette dose, qui n'est pas obligatoire. L'objectif est de protéger les plus fragiles au moment où l'épidémie Omicron a atteint son pic. En effet, 158 792 nouveaux cas ont été identifiés en 24 heures.

Les avis divergent

Cette quatrième dose sera-t-elle efficace ? Une personne âgée interrogée n’y croit pas. Une autre affirme qu’elle n’a "rien contre, rien pour, je verrais.". Qu’ils soient pour ou contre, les personnes âgées de 60 à 79 ans sont éligibles à cette nouvelle dose de rappel. Toutefois, elles doivent attendre six mois après leur dernière dose ou une infection au Covid-19. Alors que le virus circule encore activement, pour le professeur qui pilote la stratégie vaccinale en France, il est essentiel de faire ce nouveau rappel.