Covid-19 : les 5-11 ans pourront-ils bientôt être vaccinés ?

Les laboratoires Pfizer-BioNTech assurent avoir mis au point un vaccin efficace et sur pour les enfants de 5 à 11 ans. L'étude préliminaire a été menée sur 2 268 enfants qui ont reçu des doses trois fois plus faibles que celles administrées aux adolescents et adultes, avec une aussi bonne réponse immunitaire. Pour l'Association française de pédiatrie, il s'agit d'une bonne nouvelle, mais il convient de rester prudent. "Il faut pouvoir s'assurer à la fois de l'efficacité du produit, ça a l'air acquis, et de l'absence d'effets secondaires", explique la professeure Christèle Gras-Le Guen, présidente de l'Association française de pédiatrie.

Renforcer l'immunité collective

Les laboratoires Pfizer-BioNTech devraient soumettre leurs résultats définitifs à l'administration américaine avant l'hiver. En France, les autorités de santé devront aussi donner leur aval au plus tôt fin 2021. Pour certains épidémiologistes, même si les enfants ont peu de risques de développer une forme grave du Covid-19, les vacciner serait un vrai plus, notamment pour "l'immunité collective", selon le professeur Antoine Flahault, épidémiologiste. Pour le moment, seuls de très rares pays, comme le Cambodge, se sont lancés dans la vaccination des moins de 12 ans, avec d'autres vaccins que Pfizer.