Covid-19 : léger afflux dans les pharmacies pour la dose de rappel

Les plus de 60 ans ne sont que 3,7 millions à avoir reçu leur dose de rappel. Mais la demande reprend dans les pharmacies depuis quelques jours.

Quatrième dose ou deuxième rappel de vaccin. Quel que soit le nom qu’on lui donne, elle est désormais accessible aux plus de 60 ans. Se faire vacciner, car les contaminations augmentent. Cette pharmacienne assure qu’une majorité de cas positifs sont symptomatiques. "Ils ont de la fièvre, mal à la tête, mal à la gorge. Samedi, sur les 28 tests que nous avons effectués, 18 étaient positifs", précise Isabelle Lacombe.

Réduire les risques

Les autorités sanitaires invitent également les plus vulnérables à se faire vacciner dès que possible. "Cette deuxième dose de rappel réduit le risque de faire une forme symptomatique de la maladie, réduit le risque d’être hospitalisé et le risque de décès", confie Bruno Mergarbane, chef du service de réanimation à l’hôpital de Lariboisière (Paris). Pour l’heure, les agences sanitaires ne préconisent pas de quatrième dose pour les moins de 60 ans en bonne santé.