Covid-19 : le variant Delta touche de plus en plus de personnes dans les Landes

La situation sanitaire devient très préoccupante dans les Landes dimanche 6 juin. L’arrivée du variant Delta du Covid-19 touche de plus en plus de personnes dans ce département. Selon les chiffres de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le taux d’incidence a augmenté de 35% en moins de trois semaines. "On est exactement dans la situation dans laquelle on était à peu près en janvier : une situation qui semblait sous contrôle, où les indicateurs allaient dans le bon sens, mais malheureusement, l’arrivée d’un nouveau variant qui se propage plus est venu un peu jouer les trouble-fêtes", explique Pascal Crépey, épidémiologiste à l’École des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Accélérer le dépistage et la vaccination

Pour tenter de lutter contre la propagation de ce variant, les autorités multiplient les actions. Les policiers patrouillent pour bien rappeler à l’ordre les habitants qui ne respectent pas le port du masque, comme à Capbreton dimanche. Dans les prochains jours, les dépistages vont se multiplier dans les collèges, les lycées et les entreprises. Des centaines de doses de vaccin devraient être prochainement débloquées dans les zones proches des foyers de contamination.