Covid-19 : le variant Delta se propage dans de nombreux pays

Vendredi 30 juillet, plusieurs pays comme la Chine ou le Sénégal constatent la progression des cas positifs liés au variant Delta du Covid-19. En Israël, une troisième dose du vaccin pourra être injectée aux plus de 60 ans.

La crise sanitaire est notamment marquée vendredi 30 juillet par le développement du variant Delta du Covid-19 à l’échelle mondiale. En Chine, malgré la vaccination contre le virus, ce variant se propage : cinq provinces du pays sont déjà touchées. Un cas de Covid a aussi été détecté à Pékin, le premier depuis six mois. Au Japon, alors que les Jeux olympiques se déroulent à Tokyo, les autorités continuent de tenter de freiner l’épidémie. L’état d’urgence a été prolongé jusqu’à fin août.

Les hôpitaux débordés au Sénégal

Le variant Delta touche aussi plusieurs pays en Afrique. Au Sénégal, les hôpitaux sont débordés. Au départ un peu réticents, de plus en plus d’habitants vont se faire vacciner contre le Covid-19. Le ministère de la Santé annonce que pour le moment, moins de 10% de la population a reçu sa première injection. De son côté, Israël démarre sa campagne pour une troisième dose du vaccin. Elle se concentre sur les personnes de plus de 60 ans.