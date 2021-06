Covid-19 : le variant Delta progresse dans de nombreux pays

Plusieurs pays sont touchés par le variant Delta du Covid-19 qui se propage de plus en plus. C’est notamment le cas du Royaume-Uni ou d’Israël.

Le variant Delta du Covid-19 touche de nombreuses personnes dans les Landes en France. Plusieurs pays dans le monde doivent également faire face à cette nouvelle menace. Sur le plateau du 23 heures de Franceinfo jeudi 24 juin, le journaliste Quentin Berichel rapporte que "le premier pays touché en Europe par ce variant Delta, c’est le Royaume-Uni. Aujourd’hui, plus de 98% des nouveaux cas sont issus de ce variant avec une croissance exponentielle : en sept jours, le nombre de cas a grimpé de 80%." Il annonce qu’au moins 25 pays sont touchés par cette nouvelle forme du virus "avec parfois des taux extrêmement hauts" comme à Moscou (Russie) où il représente 90% des nouveaux cas.

Israël craint une nouvelle vague

Israël est également touchée par la diffusion du variant Delta. En duplex depuis Jérusalem, le journaliste Dominique Derda explique que face aux prémices d’une nouvelle vague, le pays a annoncé des mesures d’urgence. "Les frontières qui devaient s’ouvrir le 1er juillet prochain pour les touristes étrangers n’ouvriront pas avant le 1er août. Le port du masque devrait à nouveau être obligatoire dès dimanche en intérieur et dans les transports en commun. De fortes amendes, plus de 1 200 euros, pour ceux qui ne respecteront pas la quarantaine. Et enfin, l’accélération de la campagne de vaccination pour les enfants, les adolescents de moins de 16 ans qui représentent près de 30% de la population. Tant qu’ils n’auront pas été vaccinés, il ne pourra pas y avoir d’immunité collective", détaille le journaliste.