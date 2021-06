Covid-19 : le variant Delta inquiète en France

À l'hôpital d'Auch (Gers), deux personnes de 42 et 60 ans sont décédées du Covid-19. Le département est, à son tour, touché par le variant Delta. Les malades avaient des facteurs de risques et n'étaient pas vaccinés. Au cœur de la stratégie contre les variants se trouve la vaccination. La Haute autorité de santé recommande cette stratégie réactive dès les premiers cas détectés dans une région.

Peu de temps pour gagner la course

Un défi, car le nombre de premières injections diminue. 210 736 par jour la semaine du 21 juin, contre 498 055 pour celle du 20 mai. C'est pourtant maintenant qu'il faut gagner la course à la vaccination, selon l'infectiologue Benjamin Davido. "Quand vous vous vaccinez contre la grippe, vous vous vaccinez en amont de la saison grippale. Et là, on est dans une situation idéale parce que la prochaine saison de Covid c'est l'automne, on a un temps imparti extrêmement court, c'est une ligne d'arrivée pour un marathonien, on a un sprint qui démarre", explique-t-il.