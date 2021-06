Covid-19 : le variant Delta fait des ravages en Russie

En Russie, la population qui rechignait à se faire vacciner contre le Covid-19 jusqu'ici se rue désormais dans les centres de vaccination. Les immenses hôpitaux temporaires de Moscou arrivent au maximum de leurs capacités, mercredi 30 juin. Le nombre de nouveaux cas est au plus haut depuis janvier, et le nombre de morts du Covid-19 est à un niveau record : 669 en 24 heures. Les chiffres sont probablement sous évalués.

Des lits de réanimation manquants

Le pays souffre de la propagation rapide du variant Delta, devenu dominant dans le pays. "La difficulté, c'est qu'il y a plus de patients avec des symptômes plus graves, donc les lits de réanimations sont plus nécessaires que jamais", explique Irina Chilkina, médecin infectiologue de l'hôpital de Domodedovo. Une femme de 58 ans a passé 13 jours sans pouvoir bouger et sous oxygène. "On m'a tiré d'un état critique", témoigne-t-elle. Face à la gravité de la situation, Vladimir Poutine a appelé plusieurs fois les Russes à aller se faire vacciner.