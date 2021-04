Covid-19 : le vaccinodrome du Stade de France accueille ses premiers patients

Mardi 6 avril, plusieurs vaccinodromes ont ouvert leurs portes. Le plus grand d'entre eux, situé au sein du Stade de France (Seine-Saint-Denis), sera ouvert six jours sur sept pour vacciner des patients contre le Covid-19.

Mardi 6 avril, le Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a ouvert ses portes pour injecter des doses de vaccin contre le Covid-19. Des personnes présentes dans la file d'attente se disent étonnées d'avoir pu trouver un créneau de dernière minute. "Ma fille, hier soir, à 21 heures, a téléphoné. Elle m'a obtenu un rendez-vous, et je suis là ce matin", confie une femme venue se faire vacciner.

Ouvert six jours sur sept

Le vaccinodrome du Stade de France, ouvert six jours sur sept, est destiné à l'Île-de-France, mais 50 % des rendez-vous sont réservés aux habitants de Seine-Saint-Denis. Le département est durement touché par le Covid-19. Les injections de vaccin Pfizer ou Moderna sont réalisées à la chaîne par la Croix-Rouge et les sapeurs-pompiers de Paris, en plus des médecins libéraux. Les personnes de plus de 70 ans, et celles de 50 à 64 ans souffrant de comorbidités, restent prioritaires. Plus de 10 000 doses seront administrées la première semaine, avant de monter en puissance.