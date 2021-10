Covid-19 : le vaccinodrome de Toulouse ferme ses portes

Les longues files d'attente ont disparu, et les cabines de vaccination sont désormais presque toutes vides. Alors que le vaccinodrome de Toulouse (Haute-Garonne) vit ses dernières heures, c'est une page qui se tourne pour les médecins, pompiers et bénévoles. "C'est un peu triste, confie le docteur Henriette De Rijck Van Der. C'était une super expérience de pouvoir vacciner tellement de gens."

Fin de la vaccination massive

Pour la dernière journée, samedi 23 octobre, 600 patients ont pris rendez-vous, en majorité des personnes du troisième âge et des jeunes. "J'étais enceinte, et j'ai attendu d'accoucher pour me faire vacciner", confie également une femme. Il y a encore quelques semaines, 21 600 doses étaient injectées au vaccinodrome en 24 heures, un record, faisait du hall le plus grand site d'Europe. Il est aujourd'hui inadapté. "Le besoin aujourd'hui en matière de vaccination n'est plus un besoin de vaccination massive", explique Marc Zarrouati, directeur de cabinet du préfet de Haute-Garonne et d'Occitane.