Covid-19 : le vaccin Pfizer-BioNTech propose de vacciner les adolescents âgés de 12 à 15 ans

C’est une avancée technique majeure qui pourrait mettre un coup d’accélérateur à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le laboratoire BioNTech compte déposer une demande d’homologation pour vacciner les adolescents âgés entre 12 et 15 ans. Jusqu’ici, il n’était destiné qu’aux personnes de 16 ans ou plus. Les essais cliniques du laboratoire allemand sont terminés et vont être transmis à l’Agence européenne des médicaments. Après quatre à six semaines d’analyses, un éventuel feu vert pourrait ensuite être donné.

Une procédure déjà en cours aux États-Unis

Cette demande du laboratoire BioNTech et son partenaire Pfizer n’est pas nouvelle. Une procédure est déjà en cours aux États-Unis. 2 260 adolescents américains ont participé à des essais cliniques. Ces derniers auraient démontré une efficacité de 100%. D’ici le mois de juin prochain, le fabricant espère recevoir une validation de l’Union européenne.