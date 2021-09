Covid-19 : le vaccin Janssen cible des critiques pour son manque d'efficacité

Très peu sollicité par les Français, le vaccin Janssen manquerait d'efficacité et compterait plus d'échecs vaccinaux que prévu. Éléments de réponse avec le Dr Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures du mardi 14 septembre.

Il était dissociable des trois autres vaccins grâce à sa dose unique. Le vaccin Janssen est désormais pointé du doigt par l'agence nationale du médicament. "À ce stade, ce sont les centres régionaux de pharmaco-vigilance qui ont remarqué qu'il y avait, peut-être, un peu plus d'échecs vaccinaux que prévu", explique le Dr Damien Mascret, journaliste santé chez France Télévisions. Certains patients, totalement vaccinés par le vaccin Janssen, se retrouvent hospitalisés, voire en réanimation. Deux centres, ceux de Tours et de Marseille, ont principalement signalé ce genre de cas. Sur six à sept patients en réanimation, près de la moitié a reçu le vaccin Janssen.



Un vaccin très peu utilisé par les Français

Son manque d'efficacité peut donc provoquer des formes graves du Covid-19 en cas de contamination. Mais ce vaccin, comme le rappelle le Dr Mascret, n'a pas été choisi par la majorité des Français. "Avec le vaccin Janssen, on a environ 3,78 cas d'échec vaccinal pour 100 000 personnes vaccinées", indique-t-il, avant de préciser que ce sont des chiffres deux fois supérieurs au vaccin Astrazeneca. Le risque va cependant baisser, car la nouvelle recommandation de la Haute Autorité de santé préconise d'effectuer une seconde dose, qui sera soit le vaccin Moderna, soit le vaccin Pfizer.

Parmi Nos sources

ANSM