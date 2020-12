Covid-19 : le vaccin de Sanofi et GSK ne sera pas prêt à la fin de l'année 2021

Coup dur pour le duo Sanofi-GSK. En pleine course au vaccin, les deux laboratoires ont annoncé vendredi 11 décembre que le leur ne serait pas prêt avant la fin de l'année 2021. Dans son communiqué, Sanofi annonce des résultats décevants : "Les résultats intermédiaires (...) ont montré une faible réponse immunitaire chez les adultes les plus âgés". Une phase d'essai complémentaire va être menée avec une nouvelle formulation.

Un retard qui pourrait perturber la campagne de vaccination

Dans les pays occidentaux, les campagnes de vaccination vont débuter avec les vaccins déjà prêts de Pfizer et Moderna. Cependant, le retard de Safoni pourrait perturber la suite de la campagne. "Cette annonce rend caduque le plan de vaccination annoncé par le gouvernement il y a quelques jours : on tablait sur des quantités importantes en 2021 grâce au vaccin Safoni, mais ces hypothèses étaient trop optimistes et reposaient sur du sable", explique Frédéric Bizard, professeur d'économie. Le ministère de la Santé a indiqué qu'il adaptera sa campagne en fonction de l'arrivée des vaccins.

