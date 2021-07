Covid-19 : le vaccin de Sanofi prêt pour décembre

La France revient dans la course aux vaccins contre le Covid-19. Le président de Sanofi a annoncé lundi 5 juillet que son sérum sera disponible en décembre. Il est basé sur une technologie différente des autres.

Le premier vaccin conçu par une entreprise française verra le jour en décembre. Sanofi, en collaboration avec l'Anglais GSK, a décidé de se baser sur la technologie à protéine recombinante. "C'est ce qu'on utilise pour la vaccination grippale, c'est une technologie éprouvée qui stimule votre système immunitaire", explique Olivier Bogillot, président du laboratoire français, sur France Inter lundi 5 juillet.

Le pari de la 3e dose

Sanofi a un retard de quasiment un an avec Pfizer/BioNTech, mais le groupe garde des arguments de vente non négligeable. Il n'y a que 20% de personnes vaccinées dans le monde. Sanofi mise sur une possible troisième dose. L'apparition de nouveaux variants pourrait demander un rappel supplémentaire dans les prochaines années. En attendant la commercialisation, Sanofi a aussi annoncé un nouveau vaccin grippal qui utilise l'ARN messager.