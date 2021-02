Covid-19 : le vaccin AstraZeneca est-il efficace sur les plus de 65 ans ?

Le vaccin AstraZeneca, qui devrait arriver bientôt en France, continue de susciter des polémiques quant à son efficacité certaine ou non sur les personnes de plus de 65 ans. "Il y a toujours débat mais les premières données qui avaient été publiées par l’Agence anglaise du médicament qui l’a autorisé montraient une efficacité de 76%", note le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures, mardi 2 février.

Moins efficace que les autres vaccins

Ce chiffre est donc plus bas que l’efficacité du vaccin Moderna qui affiche 100% d’efficacité ou que celle du vaccin Pfizer qui s’élève à 93%. Cependant, le journaliste rappelle qu’un petit nombre de personnes âgées se trouvaient dans l’essai, ce qui rend ainsi le résultat peu significatif. En outre, la Haute Autorité de santé devrait prendre la parole à ce sujet, mardi dans l’après-midi. Cette décision est très importante parce que le vaccin AstraZeneca pourrait "très bien être réservé aux moins de 65 ans voire aux moins de 55 ans", ajoute Damien Mascret.

Le JT

Les autres sujets du JT