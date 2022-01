Covid-19 : le Vacci'Mouv arrête ses tournées dans le Haut-Rhin

A. Peyrout, F.Khiat, C. Demangeat F. Badaire, S. Lerch, T. Guery, R. Gardeux A .Brodin, L. Sabas

À Mulhouse, dans le Haut-Rhin, un bus, le Vacci'Mouv, était chargé d'aller au-devant des plus sceptiques à la vaccination contre le Covid-19 ou des plus éloignés du vaccin. Il a été contraint d'arrêter sa tournée.

À Mulhouse (Haut-Rhin), le Vacci'Mouv réalise ses dernières injections lundi 31 janvier. Parmi la cinquantaine de patients venus dans la matinée, certains regrettent que ce camion, qui propose des vaccins contre le Covid-19, disparaisse. Il vient en effet juste à côté de chez eux, et il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. "Si ça doit se refaire, c'est vrai que je reviendrai sans rendez-vous", confie une habitante.

Un public différent

Le Vacci'Mouv s'arrête après avoir sillonné les routes du Haut-Rhin pendant six mois. Ce camion est allé au contact des populations pour faciliter la vaccination. Le public est souvent très différent de celui rencontré dans les centres de vaccination. "Les patients qui viennent ici sont d'origine différente, d'origine étrangère. S'il faut, on prend le temps avec les gens", explique Karine Guyon, infirmière. Le Vacci'Mouv n'a toutefois pas été suffisant pour rattraper le retard de vaccination dans le Haut-Rhin. Le département affiche l'un des taux les plus faibles de France, avec 73,2%.