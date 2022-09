Covid-19 : le régulateur européen autorise un nouveau vaccin de Pfizer ciblant des sous-variants d'Omicron

Cette nouvelle version du vaccin de Pfizer et BioNTech est spécifiquement adaptée aux sous-lignages BA.4 et BA.5 du variant Omicron.

Nouveau feu vert du régulateur européen. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé, lundi 12 septembre, un vaccin contre le Covid-19 des laboratoires et Pfizer et BioNTech ciblant les sous-lignages BA.4 et BA.5 du variant Omicron. Cette version du vaccin est destinée aux personnes âgées de 12 ans et plus qui ont reçu au moins une primovaccination contre le Covid-19.

Cette nouvelle version devrait être "plus efficace" pour déclencher "une réponse immunitaire contre les sous-variants BA.4 et BA.5", assure l'EMA dans un communiqué (en anglais). Alors que "de nouvelles vagues d'infections sont anticipées pendant la saison froide", cette autorisation "élargira encore l'arsenal de vaccins disponibles pour protéger les personnes contre le Covid-19" au sein de l'Union européenne, estime le régulateur européen. Les sous-variants BA.4 et BA.5 sont notamment responsables d'une vague de nouveaux cas en Europe et aux Etats-Unis ces derniers mois.

Le feu vert de l'EMA suit de près l'approbation au début du mois de deux autres vaccins adaptés par Pfizer et son rival Moderna, qui ciblent la souche Covid-19 originale et le sous-variant antérieur BA.1 d'Omicron. Pour l'heure, les Etats membres de l'UE utilisent toujours les mêmes vaccins contre le Covid-19 approuvés il y a deux ans pour une utilisation contre la souche originale du virus.