Covid-19 : le premier vaccinodrome de Paris ouvre ses portes

Emmanuel Macron est attendu dans le 15e arrondissement de Paris, afin de visiter le premier vaccinodrome de la capitale, qui ouvre ses portes, jeudi 6 mai. Le lieu, situé dans le parc des expositions de la porte de Versailles, sera ouvert sept jours sur sept, de 9 heures à 18 heures, avec un objectif, à terme, de 20 000 injections par semaine. Deux vaccins à ARN messager seront proposés : Moderna et Pfizer.

Prise de rendez-vous

Si vous voulez venir vous faire vacciner dans ce centre de vaccination, il faudra prendre rendez-vous en ligne et vérifier que vous êtes éligible aux critères de vaccination. Dans ce site, toutes les personnes de 60 ans et plus peuvent se faire vacciner, ainsi que les personnes de 18 ans et plus souffrant de comorbidité et les professionnels de santé. Il est possible d’appeler votre mairie pour trouver des créneaux dans des centres plus petits, explique le journaliste de France Télévisions Léopold Audebert, en direct du vaccinodrome jeudi matin.