Covid-19 : le premier "vaccidrive" ouvre près de Montpellier

Depuis mardi 13 avril, au matin, des dizaines de véhicules défilent devant une clinique privée de Montpellier (Hérault). Les conducteurs et conductrices se font vacciner contre le Covid-19 sans sortir de leur véhicule grâce à ce "vaccidrive". La vaccination est réservée aux plus de 55 ans. Pour se faire vacciner, il faut prendre un rendez-vous sur la plateforme Doctolib. Le rendez-vous dure au maximum 30 minutes, en comptant le temps de récupération et d'observation de 15 minutes.



Une situation préoccupante en Occitanie

L'objectif de ce vaccidrive est de vacciner, rapidement, le maximum de personnes. Dans la région Occitanie, la situation liée au Covid-19 reste préoccupante, notamment dans l'Hérault. "On reste dans des taux d'incidence très élevés, et malheureusement, les prises en charge hospitalières sont importantes, et en réanimation en particulier. On est actuellement, sur la réanimation, à peu près au même niveau en termes de chiffres au pic de la deuxième vague dans le département de l'Hérault", déplore Alexandre Pascal, de l'Agence régionale de santé.