Covid-19 : le premier centre de vaccination d'Île-de-France inauguré à Poissy, dans les Yvelines

Le premier centre de vaccination contre le Covid-19 d'Île-de-France a été inauguré jeudi 7 janvier à Poissy (Yvelines), rapporte France Bleu Paris. 25 soignants de plus de 50 ans ont pu se faire injecter la première dose de vaccin dans ce "vaccinodrome" installé au Centre de diffusion artistique, une salle de spectacle, rebaptisé pour l'occasion "Chez Mauricette", du nom de la première Francilienne vaccinée pendant les vacances de Noël.

Les vaccins sont acheminés par camionnettes depuis l'hôpital de Versailles qui dispose d'un super-congélateur et où ils sont conservés à moins 80 degrés."Nous devons tous être unis dans le même objectif de combattre l'épidémie", a affirmé Karl Olive, le maire de Poissy, qui avait interpellé Emmanuel Macron sur le rôle des élus locaux dans la campagne de vaccination.

#ChezMauricette, le premier centre de vaccination non hospitalier de France a accueilli ce jeudi 7 janvier ses premiers patients, uniquement des personnels de santé, sur rdv. Une ouverture rendue possible grâce à la collaboration entre @villepoissy le CHIPS, @ARS_IDF et @Prefet78 pic.twitter.com/2MSnuy84rB