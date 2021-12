Covid-19 : le plan blanc mis en place dans de nombreux hôpitaux

L'hôpital de Colmar (Haut-Rhin) fait partie des dizaines de structures qui ont déclenché le plan blanc face à la cinquième vague. Les professionnels de santé remarquent une particularité chez les patients admis ces derniers jours. "Nous avons un patient qui est là depuis plusieurs semaines, qui a 37 ans. Zéro comorbidité, non-vacciné, et qui est toujours très limité, sédaté et ventilé", explique Elisabeth Baertner, la cheffe du pôle anesthésie réanimation de l'hôpital, où les cas ont doublé en une semaine.

La barre des 11 000 patients hospitalisés a été franchie

À l'échelle nationale, les non-vaccinés de moins de 65 ans représentent 76 % des cas graves de réanimation. "On a, à la fois, des patients non-vaccinés plus ou moins jeunes (...), des patients qui ont été vaccinés (...) dont le système immunitaire ne répond pas à la vaccination (...) et des patients qui devaient avoir leur troisième dose la semaine suivante (...) qui, malheureusement, ont rencontré le virus avant", explique Elisabeth Botelho-Nevers, médecin au service infectiologie de l'hôpital de Colmar. Le nombre de patients hospitalisés est désormais supérieur à 11 000 personnes, une première depuis la fin du mois d'août.