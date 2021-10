Covid-19 : le nombre de dépistages en chute libre

La chute brutale du nombre de dépistages du Covid-19 était prévisible. Une semaine après la fin de la gratuité des tests PCR et antigéniques, le nombre de dépistages a chuté de 34% dans certaines pharmacies.

Les chiffres récents confirment une réalité qui était prévue. Depuis la fin de la gratuité des test PCR et antigéniques en pharmacie, le nombre de dépistages a baissé de 30% dans une pharmacie de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). "Nous étions sur une base d'une trentaine de tests jusqu'au 15. Depuis, nous sommes à une dizaine de tests, essentiellement des tests qui sont sur prescription", témoigne Ali Zahid, un des pharmaciens de l'établissement.



- 34% de dépistages en France

Les non-vaccinés doivent désormais passer par leur médecin traitant pour bénéficier d'un test en pharmacie. En France, le nombre de dépistages a baissé de 34% entre le 10 et le 17 octobre. Ce changement inquiète Claire Hédon, la défenseuse des droits. "Cette disposition qui touchera en particulier les personnes les plus vulnérables, présente un risque discriminatoire", affirme-t-elle. L'Assurance maladie a démontré que l'on vaccine moins dans les communes les plus précaires.