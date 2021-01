Covid-19 : le gouvernement veut 70 millions de vaccinations d’ici fin août

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé, jeudi 21 janvier sur TF1, que l’exécutif souhaitait vacciner l’ensemble des Français avant la fin août. Tout va dépendre de l’évolution de la campagne de vaccination. Pour l’heure, le plan du gouvernement est de vacciner 1,4 million de Français d’ici fin janvier. Et cela, au regard des derniers chiffres, paraît tenable. Ensuite ce serait quatre millions de personnes vaccinées d’ici fin mars, puis neuf millions en avril et 70 millions d’ici cet été.

Pas assez de doses

Mais pour atteindre cet objectif, il faudrait que tous les vaccins commandés par l’Union européenne soient prêts et autorisés par les autorités sanitaires. Or, pour l’instant, seul deux d’entre eux sont autorisés et utilisés. L’autre sujet, c’est le retard des livraisons. Depuis cette semaine, le principal vaccin que nous administrons en France est moins livré. Et puis il y a aussi un problème avec les plus de deux millions de Français qui ont déjà pris rendez-vous pour se faire vacciner : il y a beaucoup plus de rendez-vous que de doses disponibles, explique la journaliste de France Télévisions Lise Vogel.

Le JT

