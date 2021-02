Covid-19 : le Danemark et la Suède en faveur du passeport vaccinal

Alors que le Danemark et la Suède ont annoncé sa mise en place en juin prochain, en Allemagne, la question du passeport vaccinal fait débat. "Le Conseil national d'éthique vient de se prononcer contre cette idée, et pourtant, on va quand même regarder de très près ce qu'il se passe notamment au Danemark. Là-bas, le document officiel, le passeport, est déjà prêt. La première version sera distribuée dès la fin de ce mois-ci à tous les Danois qui auront déjà reçu deux doses de vaccin", rapporte le journaliste Laurent Desbonnets en direct de Berlin (Allemagne), pour le 12/13, vendredi 5 février.





Une mesure qui fait débat

Les détenteurs du passeport vaccinal pourront ainsi éviter les tests PCR et les quarantaines lorsqu'ils reviendront d'un voyage à l'étranger. "En Suède, des décisions similaires ont été annoncées. Cela fait débat dans certains pays, mais au Danemark, c'est très largement soutenu, et notamment par les entreprises, qui y voient enfin la solution pour lever les restrictions", conclut le journaliste.

