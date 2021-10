Covid-19 : le 15 octobre marque la fin de la gratuité des tests de dépistage

Le test de dépistage du Covid-19 faisait souvent tirer une grimace et parfois quelques larmes, mais il était gratuit. À partir du 15 octobre, il faudra désormais mettre la main à la poche pour un test PCR ou antigénique. "Il y a des personnes qui se font tester chaque semaine pour rien. Il fallait que ce soit justifié", explique un homme venu se faire tester. Mais tout le monde ne pense pas la même chose. Pour une mère de famille parisienne, "c’est une manière de contraindre les gens à se faire vacciner. Cela ne relève plus d’un choix personnel la vaccination".

Entre 22 et 43,49 euros pour un test

Dorénavant, il faudra compter 22 euros pour un test antigénique en laboratoire et 25 euros en pharmacie. Le dimanche, il vous sera demandé 30 euros. Les tests PCR coûteront 43,89 euros. Depuis l’entrée en vigueur du pass sanitaire, le nombre de tests a explosé. Cette politique du test va coûter à l’Assurance Maladie plus de six milliards d’euros.