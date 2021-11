Covid 19 : l’Autriche confine sa population non vaccinée

Cette mesure, annoncée par le Chancelier autrichien Alexander Schallenberg, imposera aux citoyens autrichiens de plus de 12 ans et non vaccinés de rester chez eux. Faire ses courses, pratiquer une activité physique ou bien les soins médicaux constituent les seules exceptions. Cette mesure entre en vigueur le lundi 15 novembre. En cas de non-respect de ce confinement, les éventuels fraudeurs risquent 500 euros d’amende. Une mesure radicale dans un pays où 65% de la population est vaccinée, soit l’un des taux les plus faibles d’Europe.

Une mesure qui ne fait pas l’unanimité

Dimanche 14 novembre des centaines de militants anti-vaccin sont descendus dans la rue de Vienne (Autriche) pour manifester leurs mécontentements. Samedi 13 novembre, l’Autriche a enregistré 13 000 nouveaux cas de Covid-19. Le taux de contamination est au plus haut depuis le début de la pandémie. Le gouvernement évaluera l’effet de ces restrictions dans dix jours et appelle à la vaccination.