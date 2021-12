Covid-19 : la France se dirige-t-elle vers une quatrième dose de vaccin ?

La France imposera-t-elle un jour une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 ? "Il y a deux camps maintenant chez les immunologiques, le camp des optimistes, ceux qui pensent que la protection des anticorps (…) va remonter grâce au rappel, et va remonter très longtemps. (…) Il y a les pessimistes, qui pensent que malgré le rappel, l'immunité anticorps ne va durer que quelques mois, et qu'il faudra à chaque fois faire des rappels pour remonter l'immunité anticorps, qui nous protège contre les infections", explique Damien Mascret, médecin et journaliste, présent mercredi 22 décembre sur le plateau du 20 Heures.



Mémoire immunitaire conservée

Ces deux positions ne concernent toutefois pas l'immunité cellulaire, la mémoire immunitaire. "Celle-là, pour l'instant, on pense qu'elle est conservée. Donc on échappera peut-être au rappel tous les quatre, six mois ou huit mois", conclut le spécialiste.

Parmi nos sources :

Nature medicine

Liste non exhaustive.