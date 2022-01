Covid-19 : le variant Omicron va faire sortir le virus de la phase pandémique, estime l'Agence européenne des médicaments

"Personne ne sait exactement quand nous serons au bout du tunnel, mais nous y arriverons", a déclaré mardi 11 janvier Marco Cavaleri, chef de la stratégie vaccinale de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Selon cet organisme, bien que la maladie soit toujours en phase pandémique, la propagation du variant Omicron va transformer le Covid-19 en une maladie endémique, avec laquelle l'humanité peut apprendre à vivre. Concernant l'administration d'un quatrième vaccin à la population, l'EMA a exprimé des doutes, affirmant que l'injection de doses répétées n'était pas une stratégie "durable". Un avis partagé par l'OMS un peu plus tôt mardi.

"Avec l'augmentation de l'immunité dans la population – et avec Omicron, il y aura beaucoup d'immunité naturelle en plus de la vaccination –, nous avancerons rapidement vers un scénario qui sera plus proche de l'endémicité", a ajouté Marco Cavaleri lors d'une conférence de presse. Mais, a-t-il souligné, "nous ne devons pas oublier que nous sommes toujours dans une pandémie".

La branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a elle aussi relevé qu'il était actuellement impossible de qualifier le virus d'endémique, comme l'est la grippe. "Nous avons toujours un virus qui évolue assez rapidement et qui pose de nouveaux défis. Nous n'en sommes donc certainement pas au point de pouvoir le qualifier d'endémique", a affirmé la responsable des situations d'urgence à l'OMS Europe, Catherine Smallwood. Plus de la moitié des Européens pourraient être touchés par le variant Omicron d'ici à deux mois au vu du "raz-de-marée" actuel, selon l'OMS Europe.