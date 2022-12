Covid-19 : la vaccination s'accélère à l'approche de Noël

Le gouvernement veut inciter les Français, notamment les plus fragiles, à se faire vacciner contre le Covid-19 à l'approche des fêtes de fin d'année.

Alors qu'approchent les fêtes de fin d'année, la neuvième vague du Covid-19 continue de s'amplifier. Danielle Castex, 78 ans, se fait vacciner pour la cinquième fois. "J'ai confiance", dit-elle. Pierre Aner, 79 ans, médecin à la retraite, est, lui aussi, venu se faire vacciner. Avec l'augmentation des cas de Covid-19, cette pharmacie connait depuis quelques jours un regain de vaccination.

Seuls 21 % des plus de 80 ans ont reçu les doses préconisées

"Les personnes viennent parce qu'elles sont âgées, et les plus jeunes sont essentiellement des professionnels de santé", explique le Dr Patrick Sorbette, pharmacien. Seuls 21 % des plus de 80 ans ont reçu les doses préconisées. Avec la perspective des repas de fêtes, le Pr Jean-Daniel Lelièvre, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri-Mondor (AP-HP) à Créteil (Val-de-Marne), recommande en priorité aux personnes à risques, ou faisant partie de leur entourage, de se faire vacciner.