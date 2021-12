Covid-19 : la vaccination reste la ligne de force du gouvernement

Avec plus de 72 000 nouveaux cas de Covid enregistrés quotidiennement, peut-on dire que les mesures prises soient suffisantes ? Les avis divergent et certains parlent même de micro mesures face à Omicron.

Dans les rues de Marseille, certains découvrent, mardi 28 décembre, que le port du masque en extérieur pourrait être obligatoire en centre-ville. La lassitude est de mise. "Quand il n’y a pas beaucoup de monde, je trouve que ce n’est pas très utile, c’est plus psychologique", selon une passante. "Si c’est la prudence qui l’impose, il n’y a aucun souci", déclare une habitante. Outre le port du masque, les jauges sont de retour pour les spectacles et rencontres sportives. Des restrictions frappent les bars, et le télétravail redevient une exigence.

"Des mesures clairement pas suffisantes"

Les nouvelles dispositions s’accumulent, mais pour quel effet ? "C’est la vie de la cité qui a primé, les mesures qui ont été annoncées ne sont clairement pas suffisantes pour enrayer la vague d’Omicron, donc il va falloir se préparer à une vague d’hospitalisations", prévient Pascal Crépey, épidémiologiste. La vaccination reste la ligne de force du gouvernement, qui a réduit le délai pour la dose de rappel à seulement trois mois. Avec ce nouveau délai, 45 millions de personnes sont éligibles au rappel vaccinal, et la moitié a déjà reçu la troisième dose.