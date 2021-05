Covid-19 : la vaccination ouverte sans conditions à tous les Français de plus de 18 ans

M-P. Cassignard, B. Six, O. Martin, A. Lépinay, B. Parayre, S. Ripaud

Depuis lundi 31 mai, tous les Français de plus de 18 ans peuvent se faire vacciner, sans conditions. Aux quatre coins de la France, les jeunes se montrent très enthousiastes à l’idée de recevoir le précieux sérum.

Nouvelle étape dans la campagne vaccinale française : depuis lundi 31 mai, tous les Français de plus de 18 ans peuvent se faire vacciner, et ce, sans conditions. Un élargissement qui est le bienvenu dans la population, surtout parmi les jeunes. Florian Couronnel, un Lillois de 21 ans était impatient de pouvoir se faire vacciner. Il s’est ainsi rendu dans un centre dès lundi matin. L’intéressé voulait protéger ses grands-parents et pouvoir partir en vacances au mois de juillet l’esprit tranquille.



Une nécessaire organisation pour les centres

"Le but, c’était de faire le plus vite possible car je sais que les places sont un peu dures à avoir", juge de son côté une jeune femme tout aussi motivée, qui s’apprête à recevoir son injection. Face à l’afflux attendu de candidats, les centres de vaccination doivent s’organiser. Au stade Gerland de Lyon (Rhône), deux box supplémentaires ont été installés lundi matin. Par ailleurs, la météo joue sans conteste un rôle dans l’enthousiasme des nouveaux venus. "Il fait beau donc c’est vrai que quand ils arrivent, ils sont déjà en tenue pour qu’on puisse les vacciner", note Valérie Valvo, une infirmière.