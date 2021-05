Covid-19 : la vaccination ouverte à tous les adultes à partir du 15 juin

Vendredi 30 avril, Emmanuel Macron a annoncé sur son compte Twitter que toutes les personnes de plus de 18 ans allaient pouvoir se faire vacciner contre le Covid-19 à compter du 15 juin prochain. "Vous avez 18 ans ou plus : rendez-vous le 15 juin pour vous faire vacciner", a lancé le président de la République. Avec cette annonce, le calendrier vaccinal se précise : dès le 15 mai, les plus de 50 ans pourront se rendre dans un centre de vaccination. Un mois plus tard, ce seront donc tous les majeurs qui seront concernés.

Beaucoup d'impatience

Quatre mois après le début de la vaccination en France, beaucoup s'impatientaient. "Je pense qu'il était temps que ça arrive pour soulager tout le monde et pour reprendre une vie normale", témoigne une passante pour les équipes de France Télévisions. "Le 15 juin, je trouve que c'est trop tard. On va nous faire reprendre le travail avant le 15 juin et on ne sera pas vacciné...", s'agace cependant une autre femme.