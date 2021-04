Covid-19 : la vaccination ouverte à tous à Bastia pour atteindre "un taux de plus 50% de vaccination en Corse" avant l'été

"Le but est d'arriver à un taux de plus 50% de vaccination en Corse avant la saison estivale", avance vendredi 30 avril sur franceinfo Pierre Savelli, le maire de Bastia, ville où tous les majeurs peuvent déjà se faire vacciner sans condition. Et ce alors qu'en France, la vaccination s'ouvre samedi 1er mai aux majeurs souffrant de maladies chroniques comme l'obésité ou l'hypertension.

"Vendredi dernier, le centre de vaccination de Bastia a fermé, faute de rendez-vous, explique le maire. Hier, il y avait 500 rendez-vous, donc 500 vaccinations, pour 800 doses."

"Le choix que j'ai fait, en coordination avec les médecins, c'est de continuer à vacciner les personnes ciblées par le gouvernement, mais aussi de permettre à toutes les autres personnes de plus de 18 ans de se faire vacciner", avance-t-il, alors que le taux de vaccination en Corse est de 30%.

"Naturellement, on ne sacrifiera pas les doses destinées aux personnes cibles au profit des personnes de plus de 18 ans sans comorbidités." Pierre Savelli, maire de Bastia à franceinfo

Il qualifie son choix de "pragmatique" avant la saison estivale. "Cette année, nous avons eu l'instauration du green pass, qui devrait être maintenu, poursuit Pierre Savelli. La saison estivale est importante d'un point de vue économique, mais ça peut être la saison de tous les dangers : naturellement, la jeunesse va peut-être se libérer un petit peu, moins appliquer les gestes barrières et la distanciation sociale."

"S'il y a des gens qui veulent se faire vacciner, autant qu'ils le fassent, d'autant qu'ils vont peut-être aussi pouvoir travailler. Ce serait bien qu'ils puissent travailler l'été en étant vaccinés", plaide le maire de Bastia, qui précise que la vaccination n'est pas réservée aux Bastiais.