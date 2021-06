Covid-19 : la vaccination obligatoire n'est à ce stade "pas nécessaire", estime le chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière, à Paris

L'Académie de médecine a préconisé, mardi 25 mai, de rendre la vaccination obligatoire pour certaines professions, ce à quoi le gouvernement s'est opposé. "L'obligation vaccinale ne me semble pas, à ce stade, nécessaire, du moins pour la population", a jugé, jeudi 3 juin sur la chaîne franceinfo dans "Votre instant politique", Bruno Mégarbane, chef de service en réanimation à l'hôpital Lariboisière, à Paris.

"Evidemment, on peut tout à fait discuter pour certaines catégories professionnelles, notamment les soignants, où des personnes vont confier leur état de santé pour se faire soigner et n'espèrent pas se faire contaminer", a estimé le médecin. Ce dernier a avancé "la liberté de choix" pour les soignants refusant de se faire vacciner, concédant "un taux de vaccination relativement faible, à peine de 50%", chez les aides-soignants de son service. "Il faut donc encourager par la pédagogie la vaccination, et si celle-ci n'était pas suffisante à l'issue de cette campagne d'information, possiblement la rendre obligatoire pour les soignants."