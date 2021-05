Covid-19 : la vaccination étendue aux plus de 50 ans

Depuis lundi 10 mai, la vaccination contre le Covid-19 est désormais ouverte aux personnes âgées de 50 à 54 ans, sans pathologie. "Dès que j'ai eu la possibilité de le faire, je suis venu tout de suite. J'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous en deux jours, donc c'est génial", se réjouit un homme venu se faire vacciner à Caen (Calvados). Mercredi, la cible s'élargira encore : tous les adultes de plus de 18 ans pourront prendre rendez-vous le soir pour le lendemain et bénéficier des créneaux et des doses non utilisées.



Des centres proposent des nocturnes

De plus, certains centres de vaccination proposent maintenant des nocturnes, comme à Douai (Nord). L'objectif est de tenir le rythme malgré les jours fériés. Les actifs, en particulier, profitent de ces ouvertures plus tardives. "On espère ici plus de 2 000 vaccinations par jour, 15 000 par semaine, et c'est ce chiffre qu'il va falloir tenir pour atteindre le chiffre annoncé par Jean Castex : 20 millions de premières doses à la mi-mai", explique le journaliste Arnaud Moreau, en direct d'un centre de vaccination de Douai, pour le 19/20 de France 3, lundi.