Covid-19 : la vaccination divise les familles

Ils sont pro-vaccination et eux aussi veulent se faire entendre. Convaincre de l'intérêt du vaccin, c'est ce qu'a dû faire Christelle Merly, cadre de santé, avec sa propre famille : ses trois enfants et sa mère, jusque-là réticents. Les enfants sont venus pour des raisons... plus terre-à-terre. "Je ne voulais pas le faire, mais je pourrais faire ce que je veux, aller au magasin, aller au cinéma", glisse l'un des enfants.

84% de convaincus

Et dans la salle d'attente, entre mère et fils, des discussions continuent. "Je veux pas de vaccin, je veux laisser mon corps naturellement se défendre", dit une mère de famille. "Je préfère avoir mon bac et de rien rater plutôt que de ne pas avoir le vaccin", glisse timidement un jeune homme en face de sa maman. Selon une enquête de Santé Publique France, de plus en plus de Français se disent plutôt favorables ou favorables à la vaccination, ils sont aujourd'hui 84%.