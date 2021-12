Covid-19 : la vaccination désormais possible 7j/7 dans les pharmacies

Se faire vacciner 7 jours sur 7, ce sera désormais possible dans les pharmacies. Celles qui le souhaitent pourront proposer des injections le dimanche. Dans cette officine parisienne, ce sera même chaque dimanche. "Ça va permettre de vacciner plus de monde, sachant que la troisième dose est quand même extrêmement intéressante en termes de réponse immunitaire", déclare le gérant, Daniel Machover.

Manque de personnel

Une mesure qui semble convaincre la plupart des clients. "Tout ce qui va favoriser le fait qu’on va pouvoir se faire vacciner le plus simplement possible en ville va dans le bon sens", approuve une cliente. Les pharmaciens seront mieux rémunérés le dimanche. Du lundi au samedi, 13,30 euros par injection. Le dimanche, un peu plus de 18 euros. Pas assez rentable, selon certains pharmaciens qui souffrent aussi d’un manque de personnel. Autre crainte de certains professionnels de santé : ne pas disposer de suffisamment de doses. Plus de 13 millions de Français ont déjà reçu leur dose de rappel.