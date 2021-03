Covid-19 : la vaccination des plus de 75 ans accélère

C. Sinz, W. Kamli, C. Verove, D. Fossard, R. Laurentin

Alors qu'elle est ouverte depuis samedi 27 mars aux plus de 70 ans, la vaccination des plus de 75 ans contre le Covid-19 est loin d'être terminée. La moitié d'entre eux n'ont pas reçu d'injection.

Sur les routes de l'Oise, c'est à la rencontre des plus de 75 ans que part un camion, chargé de vaccins contre le Covid-19 et de personnels soignants. En moins d'une journée et grâce à cette initiative, ce sont 117 personnes qui ont été vaccinées grâce à une liste établie par la mairie de Crisolles. "J'ai pris la liste électorale, je les ai appelés un par un et on a aussi dû faire du porte-à-porte" raconte Gérard Delanef, maire sans étiquette de Crisolles (Oise). En France, 56% des plus de 75 ans ont reçu une dose de vaccin. En revanche, 26% d'entre eux seulement ont reçu les deux doses.

Accélérer grâce à l'Assurance maladie

À Paris, les conseillers de l'Assurance maladie appellent les concernés pour les orienter. S'ils sont d'accord, ils n'auront rien à faire : les rendez-vous seront pris dans un centre près de leur domicile. Une manière d'accélérer, aussi. Pierre Albertini, directeur général de la CPAM de Paris, ne cache pas son ambition : "L'objectif est d'atteindre 80% de vaccinés dans cette tranche d'âge". Dans les jours qui viennent, l'initiative se généralisera aux autres départements. La vaccination a deux objectifs : protéger contre les cas graves et limiter la propagation. L'important étant de ne pas se contaminer dans les premières semaines après le vaccin car comme le rappelle le docteur Damien Mascret, en direct pour le 20 Heures, lundi 29 mars, "après cinq semaines, on réduit de 92% le taux de contamination."

