Covid-19 : la vaccination des enfants pour freiner la cinquième vague

Depuis la matinée du mercredi 15 décembre, 360 000 enfants, âgés de 5 à 11 ans, sont éligibles à la vaccination contre le Covid-19. Il s'agit des plus fragiles, et de ceux qui vivent avec une personne à risque. Chez les plus jeunes, le taux d'incidence explose. Il est devenu deux fois plus important pour les 6-10 ans que dans l'ensemble de la population.

Vaccination facultative pour tous les enfants

Afin de limiter les transmissions, le gouvernement a fixé au 20 décembre le début de la vaccination facultative pour tous les enfants. La Haute Autorité de Santé n'a toutefois pas encore donné son feu vert, notamment sur la protection pédiatrique qu'offrira le vaccin Pfizer, trois fois moins concentré que celui des adultes. "On n'a pas de données vraiment réelles sur la limitation de la protection après 15 jours après la deuxième dose", explique le professeur Stéphane Paul, immunologue et membre du comité scientifique sur le vaccin Covid-19.