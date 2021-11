Covid-19 : la vaccination des enfants est-elle envisageable ?

Sur le plateau du 12/13, le journaliste et médecin Damien Mascret évoque une épidémie cachée du Covid-19 chez les enfants. En cause : des tests beaucoup moins fréquents et une quasi-absence de symptômes. "Très souvent, même s'ils sont contaminés, ils ont très peu de symptômes (...) Et puis, n'oublions pas qu'il a un relâchement des gestes barrières", explique-t-il, en prenant l'exemple du manque d'aération des salles, ou l'absence du port du masque.

Les enfants vaccinés aux États-Unis et en Chine

L'augmentation des cas dans la population générale est souvent retranscrite par une inflation chez les enfants. Dans plus d'une cinquantaine de départements, la probabilité de trouver un élève positif au Covid-19 est supérieure à 25%. Faut-il prendre l'exemple des États-Unis, du Cambodge, ou de la Chine en vaccinant les enfants ? Si la solution semble toute trouvée pour réduire la propagation du virus, Damien Mascret répond qu'il faut attendre les réponses des autorités de santé. "Ça ne suffira pas pour la vague qui s'annonce à l'hôpital, elle a déjà commencé", conclut-il.