Covid-19 : la vaccination des enfants en détails

Un nouveau vaccin contre le Covid-19 arrive en France. Avec son bouchon orange, il est réservé aux enfants. Mardi 14 décembre, 1,9 millions de doses pédiatriques vont partir de l'usine de Puurs, en Belgique, vers 115 points de livraison français. Quelque 360 000 enfants de cinq à onze ans vont pouvoir en bénéficier, notamment ceux avec une malformation cardiaque ou atteints de maladies respiratoires. La Haute autorité de Santé (HAS) recommande aussi de vacciner les enfants "qui vivent dans l'entourage de personnes à risques graves", explique le professeur Daniel Floret, pédiatre et membre de la HAS.

Moins fortement dosé

Le vaccin de Pfizer sera le même que celui pour les adultes, avec une dose toutefois moins importante : 10 microgrammes dans le vaccin pédiatrique, contre 30 pour les adultes. Seuls les généralistes et pédiatres pourront vacciner les enfants. Mais certains craignent de ne pas pouvoir dégager assez de temps pour ces nouveaux patients. La vaccination pour enfants doit se faire en deux injections, à trois semaines d'intervalle.