Covid-19 : la vaccination des 5-11 ans, un "vrai défi organisationnel", selon le professeur François Angoulvant

"La question logistique n'est pas encore réglée et c'est le défi important" pour la vaccination des enfants, a expliqué mercredi 15 décembre sur franceinfo le professeur François Angoulvant, pédiatre à l'hôpital Robert-Debré, membre de la Société française de pédiatrie, alors que doit débuter la vaccination contre le Covid-19 des 5-11 ans présentant des comorbidités. Environ 400 000 enfants sont concernés.

franceinfo : Comment cela va-t-il se passer ?

François Angoulvant : Il y a une question logistique très importante, il faut qu'il y ait des pédiatres qui soient disponibles, qui puissent expliquer aux parents et aux enfants la vaccination. En ce moment la période est chargée, les urgences pédiatriques, les pédiatres, travaillent beaucoup avec les épidémies hivernales. Donc il y a un vrai défi organisationnel ne serait-ce que pour vacciner ces enfants. Pour les enfants ayant des comorbidités, le vaccin est à voir avec les médecins qui les suivent habituellement. La question logistique n'est pas encore réglée et c'est le défi important.

Quels sont les enfants concernés ?

Ce sont des enfants qui ont des maladies chroniques qui vont nécessiter un suivi spécialisé. Donc, des maladies pulmonaires comme la mucoviscidose, des déficits immunitaires, des pathologies rénales, génétiques, la trisomie 21. Ce sont des enfants plus fragiles, que l'on va souhaiter mieux protéger. On les vaccine chaque année contre la grippe.

Ces vaccins sont-ils sans risque pour les enfants ?

Ce sont des vaccins que l'on connaît bien, le dosage pour les enfants de 5 à 11 ans n'est pas le même que pour les adultes, c'est à peu près le tiers de la dose. On commence à avoir un retour d'expérience des autres pays et pour l'instant on n'a pas d'effets indésirables importants qui ont été décrits. Pour protéger ces enfants il faut que leur entourage se vaccine. Les enfants qui ont déjà fait le Covid n'ont pas besoin de se faire vacciner d'où l'intérêt de faire un dépistage avant la vaccination.

Le vaccin est-il efficace contre les formes graves ?

On commence à avoir des données qui suggèrent une vraie efficacité sur les formes graves en sachant que chez les formes graves du Covid chez les enfants ne sont pas les mêmes chez les adultes. Il y a peu d'atteintes respiratoires sévères. C'est beaucoup plus dangereux d'avoir 60 ans que d'être un enfant avec une pathologie chronique.