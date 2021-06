Covid-19 : la vaccination bientôt ouverte aux 12-18 ans

Les 12-18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19 dès le 15 juin, a annoncé Emmanuel Macron, mercredi 2 juin. Le vaccin Pfizer-BioNTech sera le seul autorisé, et sera administré dans un centre de vaccination. "Je pense que je vais me faire vacciner, mais purement parce que j'ai le sentiment que ça va devenir obligatoire", confie un adolescent. "Il y aura forcément des effets secondaires, mais c'est pour la bonne cause, comme ça, au moins, je serai tranquille et tout le monde pourra être tranquille dans ma famille", glisse une jeune fille.

Les adolescents sont plus contagieux

La vaccination ne sera pas obligatoire. Les parents des adolescents concernés devront donner leur accord, mais le comité national d'éthique dira, lundi 7 juin, si l'accord des deux parents est indispensable. Pour les pédiatres, cela va dans le bon sens, les adolescents étant plus contagieux. "On sait que par rapport au taux de positivité des PCR, elle [la contamination, ndlr] est plus élevée chez l'adolescent que chez l'enfant. Et elle augmente régulièrement avec l'âge pour atteindre celui d'adulte jeune (...). Ils sont aussi souvent contaminés que les adultes, ils font beaucoup moins de formes graves", précise le professeur Robert Cohen, pédiatre infectiologue et président du Conseil national professionnel de pédiatrie.