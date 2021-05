Covid-19 : la vaccination bientôt ouverte aux 12-15 ans ?

La vaccination contre le Covid-19 pourrait bientôt être élargie aux 12-15 ans. Pfizer/BioNTech a d’ores et déjà déposé une demande d’autorisation auprès de l’Union européenne et des États-Unis. Une vaste évaluation du sérum sur la tranche d’âge vient d’être lancée, a annoncé lundi 3 mai l’Agence européenne du médicament. Selon les données d’une étude clinique réalisée par Pfizer sur plus de 2 000 adolescents américains, le vaccin aurait démontré "une efficacité de 100%" pour ces jeunes et serait en général "bien toléré".

Des résultats attendus pour juin

Pour l’heure, aucun vaccin contre le coronavirus n’existe pour les enfants, moins exposés aux cas graves de la maladie. Selon les experts, pour freiner l’évolution de l’épidémie, eux aussi devront être immunisés. Outre-Atlantique, les États-Unis seraient sur le point d’autoriser le vaccin de Pfizer pour les 12-15 ans. Côté européen, les résultats de l’évaluation sont attendus pour le mois de juin.