Covid-19 : la Tunisie s'ouvre aux touristes, 100 millions de vaccinés aux Etats-Unis... Le point sur la situation épidémique dans le monde

La campagne de vaccination continue d'accélérer dans le monde, notamment en Europe, et plusieurs pays, comme la Tunisie, ont choisi d'assouplir leurs restrictions sanitaires, vendredi 30 avril. Aux Etats-Unis, environ 40% de la population adulte est désormais vaccinée, alors qu'en Inde, la situation est toujours dramatique. Franceinfo fait le point sur les faits marquants du jour.

L'Inde toujours submergée par l'épidémie

Alors que ses hôpitaux manquent de lits, de médicaments et d'oxygène, l'Inde a déclaré vendredi un nouveau record mondial de 385 000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, et près de 3 500 décès.

L'aide internationale a commencé à arriver. Un avion militaire américain, transportant plus de 400 bouteilles d'oxygène, de l'équipement pour les hôpitaux ainsi qu'un million de tests de dépistage du coronavirus, a notamment atterri à New Delhi. Plus de 40 pays se sont également engagés à envoyer une aide médicale vitale et des approvisionnements.

Le gouvernement indien ouvre la campagne de vaccination samedi à tous les majeurs, soit quelque 600 millions de personnes, mais plusieurs Etats ne disposent pas de stocks suffisants.

Cent millions de personnes vaccinées aux Etats-Unis

Cent millions de personnes sont désormais entièrement vaccinées aux Etats-Unis, ont annoncé les autorités sanitaires, se félicitant du franchissement d'une "étape majeure". Cela représente environ 40% de la population adulte et le double du nombre de personnes qui étaient entièrement vaccinées à la fin du mois de mars.

Toutefois, un ralentissement du rythme de la vaccination est observé, car toutes les personnes voulant se faire vacciner ont pu le faire, mais il s'agit désormais d'atteindre les personnes plus hésitantes ou difficiles d'accès, comme dans les zones rurales.

La Tunisie s'ouvre aux touristes

Les premiers avions de touristes ont commencé à arriver en Tunisie cette semaine, en dépit de la détérioration de la situation épidémique. Un premier contingent de 300 touristes russes est arrivé jeudi à bord de deux vols charters, une première depuis l'été dernier. Des touristes biélorusses devaient arriver vendredi, et des Tchèques –dont des représentants de tour-opérateurs– sont attendus à Djerba samedi, a précisé le directeur de l'Office national du tourisme tunisien.

Selon lui, les touristes sont soumis à un protocole sanitaire strict : ils doivent présenter un test négatif à leur arrivée et séjourner dans des hôtels dont ils ne peuvent sortir qu'en groupe.

La reprise du tourisme intervient alors que la situation sanitaire s'est aggravée dans le pays. Les établissements scolaires sont fermés depuis mi-avril et au moins jusqu'à mi-mai et un couvre-feu est en vigueur de 22h à 5h du matin, avec une interdiction de la circulation automobile à partir de 19h.

La vaccination s'accélère en Europe

Grâce à la livraison de nouvelles doses par les groupes pharmaceutiques, l'Allemagne a administré mercredi 1,1 million de doses de vaccins contre le Covid-19, un record national, devenant le premier pays européen à dépasser le million d'injections en 24 heures.

L'Italie a atteint jeudi pour la première fois l'objectif d'un demi-million de doses par jour fixé par le gouvernement. En France, tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du 15 juin, a redit Emmanuel Macron, après avoir dévoilé la veille le calendrier de la levée progressive des mesures de restriction.

Un premier élargissement aura lieu ce weekend, avec l'ouverture de la vaccination à "quelque quatre millions de Français fragiles", c'est-à-dire les adultes qui "souffrent de maladies chroniques", avait annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

L'Espagne retarde la seconde dose d'AstraZeneca

Madrid a décidé de retarder de quatre semaines supplémentaires l'intervalle entre les deux doses du vaccin AstraZeneca pour les moins de 60 ans, afin de pouvoir obtenir "plus d'informations" sur ce vaccin qui suscite des réserves chez certains.

Parmi les quelque 3,7 millions de personnes en Espagne qui ont déjà reçu une première injection, les moins de 60 ans attendent encore une décision sur le produit du laboratoire anglo-suédois, dont l'utilisation a provoqué l'apparition de cas rares, mais graves, de caillots sanguins. Seulement 261 personnes ont reçu les deux doses.

L'information sur le virus censurée à Madagascar, dénonce une ONG

L'île verrouille l'information sur la pandémie de Covid-19 qui submerge ses hôpitaux, dénonce l'organisation Reporters sans frontières (RSF), craignant que le gouvernement ne s'en serve pour restreindre durablement la liberté de la presse.

Neuf émissions de télé et de radio ont été suspendues la semaine dernière, sous prétexte qu'elles étaient "susceptible de troubler l'ordre et la sécurité publiques et nuire à l'unité nationale", suscitant "un véritable tollé" dans l'île, note RSF dans un communiqué.

Madagascar est aux prises avec une recrudescence des contaminations avec plus de 9 900 cas officiellement recensés depuis le début du mois, pour un total de 37 000 cas et 643 morts jusqu'à présent.