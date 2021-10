Covid-19 : la situation toujours sous tension en Guyane

Alors que la situation sanitaire liée au Covid-19 se stabilise dans la majorité des territoires et départements d'Outre-Mer, la situation reste tendue en Guyane. Près d'une centaine de médecins et soignants de France métropolitaine sont venus au secours de leurs collègues guyanais.

De nouveaux médecins et soignants, en provenance de France métropolitaine, sont arrivés en Guyane afin d'épauler leurs confrères sur place. "C'est l'éthique soignante de se soutenir, où qu'on soit", explique l'une d'eux. Pour certains, c'est un retour dans leur région d'origine, après avoir pratiqué en métropole. La Guyane est le département comptant le plus faible taux de vaccination : seulement 30% de la population âgée de plus de 12 ans a été vaccinée.

Un département quadrillé par des mesures de freinage

Pour faire face au développement rapide de l'épidémie du Covid-19, les autorités ont décidé de quadriller le département en plusieurs zones. L'est de la Guyane est à l'abri, tandis que certaines zones au nord du département imposent des mesures strictes : seuls les commerces sont ouverts. Dans le reste du pays, dite "zone verte", les établissements scolaires sont ouverts, ainsi que les restaurants et cafés, mais un couvre-feu est appliqué. "Avec 68 % d'une population qui n'est pas vaccinée, on voit bien que la vague que l'on traite actuellement, ce sera la vague des gens en réanimation", commente Thierry Queffelec, préfet de Guyane.