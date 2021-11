Covid-19 : la reprise économique freinée par l'arrivée du variant Omicron ?

Le variant Omicron du Covid-19 a été identifié dans de plus en plus de pays. Il pourrait avoir également des conséquences directes au niveau économique. L'un des secteurs qui pourrait se retrouver en difficulté est le tourisme. Certains ont déjà modifié leur plan. "Je ne pars pas à l'étranger à cause de ça", confie une passante interrogée. Plusieurs pays ont fermé leurs frontières comme le Maroc, Israël, les Philippines, le Japon et l'Australie. Les conditions d'entrée ont été durcies au Royaume-Uni, au Portugal ou en Tunisie.

Les annulations s'enchaînent

Les voyagistes constatent une hausse des annulations depuis quelques jours. Dans un hôtel à Nice (Alpes-Maritimes), si les annulations sont moins importantes, l'établissement peine à enregistrer de nouvelles réservations. "Sur la période de fin d'année, on est aux alentours de 20% du taux d'occupation alors que les années précédentes, on est plutôt autour de 50%, 60% qui sont déjà réservés à cette période", indique Sandrine Farrugia, directrice de l'hôtel. Les professionnels du tourisme parlent déjà d'une perte de 1 800 milliards d'euros en 2021. La croissance économique pourrait être menacée.