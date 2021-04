Covid-19 : la région PACA précommande 500 000 doses du vaccin russe Spoutnik V

Renaud Muselier, le président (LR) de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, a annoncé qu’il avait passé une précommande de 500 000 doses du vaccin russe Spoutnik V. À Marseille (Bouches-du-Rhône), devant le centre de vaccination du stade Vélodrome, les avis sont partagés. Mais avec un taux d’incidence de 393 cas sur 100 000 habitants, PACA est la troisième région de France la plus touchée par l’épidémie.



Rouvrir les bars et restaurants

339 000 personnes ont déjà été vaccinées dans la région, mais cela reste insuffisant pour le président du Conseil régional. "Mon objectif, c’est de rouvrir mes bars, mes restaurants, mes festivals dès cet été, le plus tôt possible, et pour ça il faut vacciner, avec des vaccins qui sont homologués, validés sur le plan sanitaire, et j’attends la validation", a-t-il expliqué. Le vaccin russe n’a pas encore reçu l’homologation de l’Agence européenne des médicaments. S’il est validé, ces doses seront remises à l’Agence régionale de santé.

