Covid-19 : la question de la vaccination au cœur du G7

Les dirigeants du G7 se réunissent dans les Cornouailles, en Angleterre, à partir du vendredi 11 juin. La priorité est de mettre fin à la pandémie, d’où la question à régler de la redistribution des vaccins. "À cause du retard dans la campagne de vaccination dans les pays les plus pauvres, l’épidémie continue de se propager et donc les variants de se développer", précise Matthieu Boisseau, en direct de Falmouth, au Royaume-Uni.

Vers un don d’un milliard de doses ?

"Le partage des doses à l’échelle de la planète n’est pas seulement une question de générosité, c’est aussi un enjeu sanitaire. Les dirigeants du G7 vont donc annoncer a priori un don massif de vaccins. Le chiffre d’un milliard de doses est avancé, il devrait être confirmé a priori demain soir. En tout cas, les États-Unis ont déjà annoncé qu’ils allaient donner 500 millions de doses", poursuit le journaliste.