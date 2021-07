Covid-19 : la quatrième vague déjà présente en France

"On a sous-estimé deux éléments", annonce le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste à France Télévisions sur le plateau du journal de 20 Heures à propos de l'arrivée de la quatrième vague. "Le premier c'est le variant Delta lui-même. Il était déjà largement présent au mois de juin et on le sous-estimait donc on projetait évidemment la montée à l'automne alors qu'elle va arriver cet été. Puis le deuxième élément c'est le comportement des Français. On pensait qu'ils allaient continuer à aller se faire vacciner et malheureusement il y a eu un ralentissement."

"C'est la vaccination qui réduit les hospitalisations"

Damien Mascret est également revenu sur l'annonce du président de la République Emmanuel Macron, en affirmant qu'il avait fait le pari de l'incitation en se concentrant sur les tranches d'âge des personnes les plus vulnérables. En effet, 85% seulement des 75 ans et plus sont vaccinés, 86% des 65-74 ans et seulement 75% des 50-64 ans. "On sait que c'est la vaccination qui réduit les hospitalisations. Avec une seule dose on réduit de 80% les hospitalisations et avec deux doses on les réduit de 96%", a conclu le journaliste.